Operação prende quatro investigados por estupro de vulnerável e pornografia infantil em PE

As prisões aconteceram na manhã desta quarta-feira (27) durante cumprimento de quatro mandados judiciais no Recife e Cabo de Santo Agostinho

Polícia Civil cumpriu quatro mandados de prisão preventiva nesta quarta (27) (DIVULGAÇÃO/PCPE)

Quatro homens investigados por crimes de estupro de vulnerável, produção e armazenamento de pornografia infantil foram presos na manhã desta quarta-feira (27), durante a deflagração da Operação de Polícia Judiciária Kura, realizada pela Polícia Civil de Pernambuco.

Durante a ofensiva, foram cumpridos quatro mandados de prisão preventiva e dois mandados de busca e apreensão nos municípios do Recife e Cabo de Santo Agostinho.

As ordens judiciais foram expedidas pela 2ª Vara dos Crimes contra Criança e Adolescente da Capital e pela Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca do Cabo de Santo Agostinho.

Segundo a polícia, os suspeitos são investigados pelos crimes de estupro de vulnerável, produção e armazenamento de material de pornografia infantil.

Todas as ordens judiciais foram expedidas pela 2ª Vara dos Crimes contra a Criança e o Adolescente da Capital, em conjunto com a Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca do Cabo de Santo Agostinho.

