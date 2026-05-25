Missa de 7º dia de José Carlos de Barros acontece nesta quinta (28)
A cerimônia será realizada na Capela do Real Hospital Português de Beneficência em Pernambuco
Publicado: 25/05/2026 às 19:40
José Carlos Barros morreu aos 90 anos (Foto: Reprodução/Whatsapp)
A celebração da missa de sétimo dia de José Carlos de Barros Carvalho, ex-chefe de gabinete do ex-presidente João Goulart, acontecerá nesta quinta-feira (28).
A cerimônia será realizada às 19h na Capela do Real Hospital Português de Beneficência em Pernambuco, situada na Avenida Agamenon Magalhães, 4760, no Paissandu, na área central do Recife.
Aos 90 anos, José Carlos deixou a esposa, Maria de Fátima, cinco filhos (José Carlos Filho, Mônica, Simone, Bianca e Camila), além de netos, genros e demais familiares.