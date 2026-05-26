Diario de Pernambuco retoma edição impressa das segundas-feiras

Em mais um momento marcante da sua história, o Diario vai na contramão de grandes jornais - que têm reduzido a sua circulação em papel - e reforça sua presença no impresso e também no digital

Diario de Pernambuco volta a ser impresso na próxima segunda (1º) (Sandy James/DP FOTO)

A partir de 1º de junho, o Diario de Pernambuco inicia um novo capítulo em sua trajetória bicentenária com a retomada da circulação impressa às segundas-feiras. A edição, que nos últimos anos estava restrita ao ambiente digital, voltará a ocupar as bancas e a chegar à casa dos assinantes também no início da semana, reafirmando o jornal impresso como espaço de credibilidade, curadoria e aprofundamento das notícias.

Para Felipe Resk, diretor de Jornalismo do Diario, a volta da edição impressa de segunda-feira é, sobretudo, um benefício para o leitor. Segundo ele, em um cenário de hiperinformação, o jornal cumpre o papel essencial de fazer a curadoria dos fatos mais relevantes. “O impresso facilita o trabalho dos leitores ao indicar o que é mais importante naquele dia, dentro desse universo de notícias e informações em que todos estão mergulhados”, afirma.

Ao contrário do movimento de redução de circulação visto em grandes jornais, o Diario dá mais um passo para fortalecer sua presença no papel e no digital de forma integrada. “Em vez de cortar os dias, estamos reforçando a nossa estratégia de marcar cada vez mais presença com jornalismo de qualidade, em todas as plataformas”, ressalta Felipe Resk. Ele acrescenta que o objetivo é dar autonomia de escolha ao público: “O que importa para a gente é que o leitor tenha acesso à informação de qualidade na plataforma em que quiser nos acessar”, completa.

Com essa mudança, o Diario de Pernambuco passa a ocupar o noticiário físico todos os dias da semana. O padrão de excelência do jornal será mantido, reunindo os principais acontecimentos de Pernambuco, do Brasil e do mundo, além de dedicar um espaço nobre à cobertura esportiva do fim de semana, com análises robustas dos jogos de Náutico, Santa Cruz e Sport.

