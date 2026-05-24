Três homens são mortos a tiros dentro de residência em Bezerros, no Agreste

As vítimas não resistiram aos ferimentos e morreram no local

Polícia Civil foi acionada para atuar na ocorrência (Foto: Reprodução/Instagram PCPE)

Três homens foram mortos a tiros na madrugada deste domingo (24) dentro de uma residência no bairro da Gameleira, em Bezerros, no Agreste de Pernambuco. As vítimas não resistiram aos ferimentos e morreram ainda no local.

Segundo a Polícia Civil de Pernambuco, o caso foi registrado pela 14ª Delegacia Seccional de Caruaru como triplo homicídio consumado. Uma das vítimas era um homem de 32 anos, atingido por disparos de arma de fogo dentro do imóvel.

De acordo com informações extraoficiais, ele seria o morador ou proprietário da residência, já que documentos pessoais em seu nome foram encontrados no local pelos policiais que atenderam a ocorrência.

Os outros dois homens mortos no ataque ainda não tiveram as identidades divulgadas oficialmente. Duas das vítimas foram encontradas na sala da casa, enquanto a terceira estava em um dos quartos do imóvel.

Equipes da Polícia Militar isolaram a área até a chegada do Instituto de Criminalística (IC) e do Instituto de Medicina Legal (IML), responsáveis pela perícia e remoção dos corpos.

A dinâmica do crime ainda é investigada. Até o momento, não há informações sobre suspeitos, prisões ou o que teria motivado a execução.

Em nota, a Polícia Civil informou que a autoria e a motivação do crime seguem desconhecidas e que as investigações continuam em andamento.