Apac divulga previsão para a semana; Grande Recife deve ter chuva fraca a moderada

Publicado: 24/05/2026 às 15:36

Foto ilustrativa de chuva no Recife/DP

A tendência de precipitação divulgada pela Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) neste domingo (24) indica começo de semana com possibilidade de chuva fraca a moderada no Grande Recife e Zona da Mata. Confira os detalhes:

Segunda (25)

  • Mata Norte: fraca a moderada
  • Mata Sul: fraca a moderada
  • Grande Recife: fraca a moderada
  • Agreste: fraca 
  • Sertão: sem chuva
  • Fernando de Noronha: fraca

Terça (26)

  • Mata Norte:  fraca a moderada
  • Mata Sul:  fraca a moderada
  • Grande Recife: fraca a moderada
  • Agreste: fraca
  • Sertão: sem chuva
  • Fernando de Noronha: fraca


