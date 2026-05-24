Vida Urbana
METEOROLOGIA
Apac divulga previsão para a semana; Grande Recife deve ter chuva fraca a moderada
Tendência de precipitação indica possibilidade de chuva na Zona da Mata e Grande Recife nesta segunda (25)
Publicado: 24/05/2026 às 15:36
Foto ilustrativa de chuva no Recife (DP)
A tendência de precipitação divulgada pela Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) neste domingo (24) indica começo de semana com possibilidade de chuva fraca a moderada no Grande Recife e Zona da Mata. Confira os detalhes:
Segunda (25)
- Mata Norte: fraca a moderada
- Mata Sul: fraca a moderada
- Grande Recife: fraca a moderada
- Agreste: fraca
- Sertão: sem chuva
- Fernando de Noronha: fraca
Terça (26)
- Mata Norte: fraca a moderada
- Mata Sul: fraca a moderada
- Grande Recife: fraca a moderada
- Agreste: fraca
- Sertão: sem chuva
- Fernando de Noronha: fraca
Últimas
Mais Lidas
Nossas redes