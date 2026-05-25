Pernambuco é o estado com maior número de adoções no Nordeste, aponta CNJ

Pernambuco contabilizou 216 das 4.971 adoções na região em 2025 (Foto: Antonio Cruz/Agência Brasil)

Pernambuco lidera o ranking de adoções registradas no Nordeste. Segundo dados do Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento (SNA), do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), o estado contabilizou, em 2025, 216 adoções formalizadas, de um total de 4.971 na região.

Entre todas as unidades federativas, Pernambuco figa como o sétimo estado com mais processos concluídos no período. Mas os números também evidenciam um desafio persistente: enquanto a maioria dos pretendentes busca crianças na primeira infância, adolescentes seguem entre os perfis menos procurados para adoção.

Celebrado nesta segunda (25), o Dia da Adoção reforça a importância da convivência familiar para crianças e adolescentes, e convida à reflexão sobre o amor, o acolhimento e o direito à família. Atualmente, 32.060 pretendentes cadastrados estão ativos e habilitados para adoção no país, enquanto 6.234 crianças e adolescentes encontram-se disponíveis a um novo lar.

O SNA/CNJ mostra, ainda, que a preferência dos pretendentes à adoção no país é concentrada na primeira infância, com maior interesse na faixa de 2 a 4 anos, seguida pelas crianças de 4 a 6 anos, até os menores de até 2 anos. O interesse dos habilitados começa a diminuir progressivamente após a primeira infância, com o cenário mais crítico para os maiores de 16 anos – jovens entre 14 a 16 anos somam apenas 82 pretendentes.

Adoção de adolescentes

Em Pernambuco, o perfil das adoções segue a mesma tendência observada nacionalmente, de acordo com o CNJ. A partir disso, o desafio de ampliar a sensibilização para adoções de crianças mais velhas e para o acolhimento de adolescentes fica evidente.

No estado, a preferência dos candidatos habilitados também se concentra na primeira infância. Em contrapartida, a procura despenca entre adolescentes: apenas 0,22% dos pretendentes têm interesse na faixa de 12 a 14 anos (2 cadastros), mesmo percentual para jovens de 14 a 16 anos. Para maiores de 16 anos, há somente um cadastro ativo de interesse no estado.