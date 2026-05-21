PRF encontra 5 bodes dentro de porta-malas de um carro próximo à Arena de Pernambuco

O motorista do carro fugiu após a ordem de parada dos agentes da PRF e abandonou veículo em área de mata com os 5 bodes no porta-malas

5 bodes foram encontrados pela PRF no porta-malas de um carro (DIVULGAÇÃO/PRF)

Uma equipe da Polícia Rodoviária Federal (PRF) flagrou cinco bodes sendo transportados no porta-malas de um carro, na BR-408, próximo à Arena de Pernambuco, em São Lourenço da Mata, Grande Recife.

A fiscalização da PRF aconteceu na manhã desta quinta-feira (21).

Como foi?

Uma equipe da PRF realizava uma fiscalização próximo à Arena de Pernambuco, quando deu ordem de parada ao motorista de um carro, mas o homem desobedeceu e acelerou o veículo.

Após o acompanhamento por uma área de mata, o condutor abandonou o veículo e correu para o matagal, não sendo localizado.

Dentro do porta-malas, foram encontrados os cinco bodes em situação de maus tratos. O carro pertencia a uma locadora de veículos.

Uma instituição que protege animais foi acionada para resgatar os animais e encaminhá-los para um abrigo, onde serão cuidados e alimentados.

O veículo será encaminhado para o pátio, a fim de ser realizada a identificação do responsável pela locação.