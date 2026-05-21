Organização criminosa com atuação em Pernambuco é alvo de operação da PF no Ceará

Operação Kingdom, da Polícia Federal (PF), cumpriu 34 mandados de busca e apreensão no Ceará; as cinco empresas investigadas mantiveram contratos com municípios de Pernambuco

Polícia Federal deflagrou, na manhã desta quinta-feira (30), a segunda fase da Operação Magna Fraus (Foto: Divulgação/PF)

A Polícia Federal deflagrou, nesta quinta-feira (21), a Operação Kingdom, em ação conjunta com a Controladoria-Geral da União no Ceará (CGU/CE), para desarticular organização criminosa suspeita de envolvimento em fraudes licitatórias, em desvios de recursos públicos federais, em corrupção e em lavagem de dinheiro.

As cinco empresas investigadas pela operação mantiveram contratos com mais de 30 municípios de Pernambuco, do Piauí e do próprio estado do Ceará.

Elas receberam mais de R$ 15 milhões em recursos públicos federais e cerca de R$ 32 milhões de órgãos públicos.

São cumpridos 34 mandados de busca e apreensão nos municípios cearenses de Juazeiro do Norte, de Jardim, de Sobral, de Barbalha, de Aurora e de Porteiras.

Segundo a Polícia Federal, também foram cumpridas duas medidas cautelares de afastamento das funções públicas de agentes políticos do município de Jardim. As decisões foram expedidas pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região.

As investigações apontam que o núcleo da organização criminosa atuava a partir do município de Jardim, mediante empresas de fachada.

Foram identificados indícios de cláusulas restritivas em procedimentos licitatórios para favorecer empresas previamente escolhidas.

Segundo apurado, uma das empresas investigadas movimentou, aproximadamente, R$ 290 milhões, com suspeitas de participação em esquemas de lavagem de dinheiro e de pagamento de vantagens indevidas a agentes públicos.

Os investigados poderão responder, conforme suas condutas individuais, pelos crimes de organização criminosa, de fraude à licitação, de corrupção, de lavagem de dinheiro, de peculato e de falsidade ideológica, entre outros delitos que seguem sob apuração.

