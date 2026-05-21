Abreu e Lima abre inscrições para processo seletivo com quase 400 vagas e salários até R$ 8 mil

Processo seletivo da Prefeitura de Abreu e Lima disponibiliza 389 vagas e os salários variam de acordo com a carga horária e cargo; as inscrições vão até o dia 26

Sede da Prefeitura de Abreu e Lima, no Grande Recife (DIVULGAÇÃO/SECOM)

A Prefeitura de Abreu e Lima, na Região Metropolitana do Recife, abriu vagas para processo seletivo simplificado a fim de contratar profissionais para atuação na Secretaria de Saúde do município.

As inscrições, que serão realizadas exclusivamente pelo site da Prefeitura, poderão ser feitas até o dia 26 de maio.

São 389 vagas ofertadas. Os salários variam de acordo com a carga horária, podem ser de 20h, 30h e 40h, e com cargos, indo de R$ 1.621 a R$ 8 mil.

Confira todos os cargos oferecidos para a seleção simplificada da Prefeitura de Abreu e Lima, e as referidas cargas horárias e remunerações, no Edital do processo seletivo simplificado, publicado no Diário Oficial da Amupe nesta quarta-feira (20).