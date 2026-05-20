Suspeita de integrar esquema milionário de fraudes bancárias é presa em Petrolina

Ao todo, cinco pessoas foram presas pela Operação Credinimigo, deflagrada pela Polícia Civil da Bahia nesta quarta-feira (20)

Operação Credinimigo foi deflagrada pela PCBA (Foto: Divulgação/PCBA)

Uma mulher investigada por participação em um esquema de fraudes bancárias que teria causado prejuízo de R$ 1,5 milhão foi presa nesta quarta-feira (20) em Petrolina, no Sertão de Pernambuco, durante a Operação Credinimigo, deflagrada pela Polícia Civil da Bahia. Ao todo, cinco suspeitos foram capturados em ações realizadas também nas cidades baianas de Senhor do Bonfim e Juazeiro.

Segundo as investigações, o grupo criminoso é suspeito de praticar furtos qualificados e estelionatos por meio de fraudes na concessão de microcréditos bancários. A operação foi coordenada por equipes da 19ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (19ª Coorpin/Senhor do Bonfim), da Delegacia Territorial de Senhor do Bonfim e do Grupo de Apoio Técnico e Tático à Investigação (GATTI/Centro Norte).

De acordo com a Polícia Civil, a organização utilizava uma empresa correspondente bancária regular para obter acesso facilitado ao sistema de concessão de crédito de uma instituição financeira estatal. A partir disso, os suspeitos simulavam pedidos de empréstimos na modalidade “Crediamigo” em nome de terceiros.

Os valores aprovados eram depositados em contas abertas de forma fraudulenta, registradas em nome de “laranjas”. Em seguida, o dinheiro era transferido para outras contas bancárias ligadas ao grupo.

A investigação aponta que uma das principais suspeitas tinha acesso privilegiado aos sistemas de avaliação de clientes e autorização de créditos, o que facilitava a liberação dos empréstimos fraudulentos. Os demais envolvidos seriam responsáveis por captar vítimas e simular os contratos de financiamento.

Ainda segundo a polícia, mais de 100 pessoas podem ter sido lesadas pelo esquema. A suspeita apontada como líder da organização foi presa em Juazeiro, no norte da Bahia, enquanto aguardava a abertura de uma agência bancária para realizar novas operações financeiras.

Além dos mandados de prisão, a operação cumpriu cinco mandados de busca e apreensão. Durante as diligências, foram apreendidos seis celulares, uma motocicleta avaliada em R$ 30 mil e um imóvel de aproximadamente R$ 500 mil, que foi bloqueado judicialmente.

Após os procedimentos policiais, os investigados foram encaminhados ao Conjunto Penal de Juazeiro, onde permanecem à disposição da Justiça.