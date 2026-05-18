Moreno abre inscrição nesta segunda (18) para seleção simplificada da Secretaria de Educação
Seleção simplificada da Prefeitura de Moreno disponibiliza 30 vagas para profissionais de nível médio e superior
Publicado: 18/05/2026 às 07:42
Sede da Prefeitura de Moreno, na Região Metropolitana do Recife (DIVULGAÇÃO/PREFEITURA DE MORENO)
A Prefeitura de Moreno abriu, nesta segunda-feira (18), as incrições para a seleção pública simplificada da Secretaria de Educação a fim de contratar temporariamente 30 profissionais para atuação na área.
As inscrições, que ficam abertas até 8 de junho, devem ser feitas exclusivamente pelo site do Instituto Darwin.
A taxa para se inscrever é de R$ 57,00 para todas as funções.
São ofertadas oito vagas de nível médio e 22 de nível superior. As oportunidades são para os cargos de:
Intérprete de Libras (8)
Professor formador de Artes (1)
Professor formador de Matemática (1)
Professor formador de Educação Física (1)
Professor de Artes (2) e
Professor de Educação Física (17).
Os salários variam conforme o cargo. Para intérprete de Libras, a remuneração é de R$ 1.621.
Já os professores formadores receberão R$ 17,48 por hora/aula, com carga horária de 180 horas-aula, enquanto os professores terão remuneração de R$ 14,92 por hora/aula, com carga horária máxima de 255 horas-aula.
Do total de vagas, 5% serão reservadas para pessoas com deficiência (PCD). A seleção terá validade de um ano, podendo ser prorrogada por igual período.
Os candidatos poderão realizar mais de uma inscrição, desde que apresentem a documentação exigida para cada função.
O processo seletivo será realizado por meio de análise curricular, de caráter eliminatório e classificatório.
Antes de concluir o cadastro, o candidato deve ler atentamente o edital e verificar se atende aos requisitos exigidos para o cargo.
Entre as exigências para contratação estão: ter idade mínima de 18 anos, estar em dia com as obrigações eleitorais e militares, comprovar a formação exigida para a função e não possuir impedimentos legais para exercício de cargo público.