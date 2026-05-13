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Região Metropolitana concentra maiores acúmulos de água; confira onde mais choveu, segundo Apac

Nas últimas 12 horas, choveu mais forte ao norte da Região Metropolitana, com município chegando perto dos 40mm de acúmulo de água

Diario de Pernambuco

Publicado: 13/05/2026 às 07:46

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Segundo a Apac, a previsão indica continuidade de chuvas com intensidade moderada e pontualmente forte durante esta terça (03) no Sertão e Agreste do estado. /Foto: Rafael Vieira/DP Foto

Segundo a Apac, a previsão indica continuidade de chuvas com intensidade moderada e pontualmente forte durante esta terça (03) no Sertão e Agreste do estado. (Foto: Rafael Vieira/DP Foto)

Em Estado de Atenção desde o final da tarde desta terça-feira, municípios da Região Metropolitana do Recife, mais ao norte, registraram os maiores volumes de chuva, segundo a Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac).

Conforme o painel de monitoramento em tempo real, às 7h20 desta quarta-feira (13), Abreu e Lima apresentava acúmulo de água de 39mm, nas 12 horas anteriores.

Itapissuma, Araçoiaba e Igarassu variaram entre 37mm e 36mm. Em Paulista, a chuva chegou perto de 31mm.

Além do Grande Recife, também faziam parte do Estado de Alerta da Apac as zona da mata Norte e Sul, com previsão de chuva Moderada a Forte.

Condado, na Mata Norte, foi outro município que atingiu os 30mm.

Confira os maiores acumulados nas últimas 12 horas:

Abreu e Lima | 39 mm

Itapissuma | 37,4 mm

Araçoiaba | 36,8 mm

Igarassu | 36,02 mm

Paulista | 30,93 mm

Condado | 30 mm

 

APAC , Choveu , Município
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