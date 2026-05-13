Região Metropolitana concentra maiores acúmulos de água; confira onde mais choveu, segundo Apac

Nas últimas 12 horas, choveu mais forte ao norte da Região Metropolitana, com município chegando perto dos 40mm de acúmulo de água

Segundo a Apac, a previsão indica continuidade de chuvas com intensidade moderada e pontualmente forte durante esta terça (03) no Sertão e Agreste do estado. (Foto: Rafael Vieira/DP Foto)

Em Estado de Atenção desde o final da tarde desta terça-feira, municípios da Região Metropolitana do Recife, mais ao norte, registraram os maiores volumes de chuva, segundo a Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac).

Conforme o painel de monitoramento em tempo real, às 7h20 desta quarta-feira (13), Abreu e Lima apresentava acúmulo de água de 39mm, nas 12 horas anteriores.

Itapissuma, Araçoiaba e Igarassu variaram entre 37mm e 36mm. Em Paulista, a chuva chegou perto de 31mm.

Além do Grande Recife, também faziam parte do Estado de Alerta da Apac as zona da mata Norte e Sul, com previsão de chuva Moderada a Forte.

Condado, na Mata Norte, foi outro município que atingiu os 30mm.



Confira os maiores acumulados nas últimas 12 horas:

Abreu e Lima | 39 mm

Itapissuma | 37,4 mm

Araçoiaba | 36,8 mm

Igarassu | 36,02 mm

Paulista | 30,93 mm



Condado | 30 mm