Mulher é presa pela Polícia Federal com quase 7kg de cocaína no Aeroporto dos Guararapes

A cocaína foi encontrada durante uma inspeção, escondida dentro de um objeto na bagagem da mulher, na última quinta (14), no Aeroporto Internacional dos Guararapes

PF encontrou a cocaína escondida na bagagem da passageira na última quinta (14) (DIVULGAÇÃO/PF)

Uma mulher transportando quase 7kg de cocaína foi presa no Aeroporto Internacional dos Guararapes, na última quinta-feira (14).

Conforme informações da Polícia Federal, a droga, cerca de 6,8kg, foi encontrada durante uma inspeção de rotina, escondida no interior de um objeto localizado na bagagem da passageira.

A investigada foi encaminhada à audiência de custódia e poderá responder pelo crime de tráfico interestadual de drogas, com pena que pode chegar a 15 anos de reclusão.