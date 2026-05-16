Inmet prevê chuva forte de até 100mm para todo litoral de Pernambuco neste sábado (16)

Segundo a previsão do Inmet, o sábado (16), a partir das 18h, e o domingo podem ter chuva forte, com possibilidade de chegar a 100mm, em 19 municípios do litoral de Pernambuco

Recife, PE, 28/07/2025 - CHUVAS NO RECIFE - Imagens das chuvas no Recife, alagamentos e pessoas andando na chuva e na agua. (Rafael Vieira)

O sábado (16) e o domingo será de chuva forte, podendo a 100mm, em 19 municípios de Pernambuco. É o que prevê o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Conforme publicação no seu portal, o aviso meteorológico começa às 18h deste sábado e tem validade até o meio dia do dia seguinte, com bandeira laranja, que indica Perigo.

Ou seja, risco chuva entre 30 a 60 mm/h ou 50 a 100 mm/dia.

A chuva prevista pelo Inmet se concentra exclusivamente na faixa das praias de todo litoral de Pernambuco, pegando municípios da Zona da Mata Norte, Região Metropolitana do Recife e Zona da Mata Sul.

A estreita faixa laranja no mapa do Inmet se estende também a todo o litoral do estado da Paraíba.

Confira os 19 municípios com risco de chuva forte para este final de semana:

Abreu e Lima

Barreiros

Cabo de Santo Agostinho

Camaragibe

Goiana

Igarassu

Ilha de Itamaracá

Ipojuca

Itapissuma

Jaboatão dos Guararapes

Olinda

Paudalho

Paulista

Recife

Rio Formoso

São José da Coroa Grande

São Lourenço da Mata

Sirinhaém

Tamandaré