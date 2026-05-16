Inmet prevê chuva forte de até 100mm para todo litoral de Pernambuco neste sábado (16)
Segundo a previsão do Inmet, o sábado (16), a partir das 18h, e o domingo podem ter chuva forte, com possibilidade de chegar a 100mm, em 19 municípios do litoral de Pernambuco
Publicado: 16/05/2026 às 08:31
Recife, PE, 28/07/2025 - CHUVAS NO RECIFE - Imagens das chuvas no Recife, alagamentos e pessoas andando na chuva e na agua. (Rafael Vieira)
O sábado (16) e o domingo será de chuva forte, podendo a 100mm, em 19 municípios de Pernambuco. É o que prevê o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).
Conforme publicação no seu portal, o aviso meteorológico começa às 18h deste sábado e tem validade até o meio dia do dia seguinte, com bandeira laranja, que indica Perigo.
Ou seja, risco chuva entre 30 a 60 mm/h ou 50 a 100 mm/dia.
A chuva prevista pelo Inmet se concentra exclusivamente na faixa das praias de todo litoral de Pernambuco, pegando municípios da Zona da Mata Norte, Região Metropolitana do Recife e Zona da Mata Sul.
A estreita faixa laranja no mapa do Inmet se estende também a todo o litoral do estado da Paraíba.
Confira os 19 municípios com risco de chuva forte para este final de semana:
Abreu e Lima
Barreiros
Cabo de Santo Agostinho
Camaragibe
Goiana
Igarassu
Ilha de Itamaracá
Ipojuca
Itapissuma
Jaboatão dos Guararapes
Olinda
Paudalho
Paulista
Recife
Rio Formoso
São José da Coroa Grande
São Lourenço da Mata
Sirinhaém
Tamandaré