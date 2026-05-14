Academia Brasileira de Direito do Trabalho terá presidente pernambucano pela 1ª vez em 48 anos

O desembargador do Tribunal Regional do Trabalho (TRT-6) Sérgio Torres tomará posse à frente da instituição durante o 40º Colóquio de Direito e Processo do Trabalho que acontecerá no Recife

Desembargador do Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região (TRT-6) Sérgio Torres tomará posse do cargo durante o 40º Colóquio de Direito e Processo do Trabalho (Foto: Marina Torres)

Pela primeira vez em 48 anos de existência, a Academia Brasileira de Direito do Trabalho (ABDT) terá um presidente pernambucano. O desembargador do Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região (TRT-6) Sérgio Torres tomará posse do cargo durante o 40º Colóquio de Direito e Processo do Trabalho, evento científico que acontecerá no Recife nos dias 28 e 29 de maio.



A ABDT tem o objetivo de tratar de assuntos relativos ao Direito do Trabalho do ponto de vista educacional e científico. Fazem parte dela, magistrados, advogados, membros do Ministério Público, professores universitários e bacharéis em Direito. Entre os atuais membros estão nomes como o ex-ministro do Supremo Tribunal Federal Marco Aurélio Mello; o ex-ministro do Trabalho Almir Pazzianotto; o ex-ministro da Justiça, Tarso Genro, entre outros.



Em visita ao Diario de Pernambuco nesta quinta (14), o desembargador compartilhou o sentimento de ser o primeiro pernambucano a ocupar o lugar mais importante da ABDT. “É muito orgulho (em assumir a Presidência). Eu tenho muito orgulho de ser pernambucano e faço questão de fazer essa referência toda vez que eu falo. E também de trazer para cá toda essa dinâmica da Academia”.



O futuro presidente destacou, ainda, a importância de Pernambuco no cenário do Direito Trabalhista. “Temos um privilégio imenso aqui que é um material humano maravilhoso. Digo isso também como professor ”, comentou Torres – que leciona nas universidades Católica de Pernambuco (Unicap) e Federal de Pernambuco (UFPE).



“No âmbito do Direito, Pernambuco sempre é destaque. Inclusive nossa Faculdade de Direito do Recife vai completar 200 anos em 2027. Junto com a do Vale de São Francisco (em São Paulo) foi responsável pelo primeiro curso de Direito no Brasil. É uma tradição muito grande E nós temos vários grupos de pesquisa e estudos na área trabalhista”, acrescentou.



E para marcar a sua posse à frente da Academia, acontecerá no Recife, o 40º Colóquio de Direito e Processo do Trabalho. O evento receberá acadêmicos de todo o país no Recife Expo Center, no centro da capital pernambucana. Este ano, o tema do encontro é “O Novo Mundo do Trabalho a Partir de Recife”.

O encontro abordará temas como inteligência artificial no Direito, riscos psicossociais nas relações trabalhistas, compliance previdenciário, o uso de Inteligência Artificial nas relações laborais e na Justiça do Trabalho e os impactos econômicos de diferentes jornadas de trabalho, como as escalas 6x1 e 5x2.



“Vamos ter um evento científico para discutir essas novas relações e os impactos que elas vão ter agora e no nosso futuro. Seja a escala 6x1 ou qualquer outra mudança”, adicionou o desembargador Sérgio Torres.