TRT-6 tenta mediar fim da greve dos metroviários na terça-feira (4)
A paralisação foi deflagrada às 5h da manhã desta segunda-feira (3) e afeta o transporte na Região Metropolitana do Recife
Publicado: 03/11/2025 às 16:57
Metrô do Recife (Foto: Rafael Vieira/DP)
O Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região (TRT-6) marcou para esta terça-feira (4), às 14h, uma reunião de mediação entre o Sindicato dos Metroviários de Pernambuco (Sindmetro-PE) e a Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU), na tentativa de encerrar a greve da categoria. A paralisação foi deflagrada às 5h da manhã desta segunda-feira (3) e afeta o transporte na Região Metropolitana do Recife.
O encontro, que acontecerá na sede do TRT-6, busca construir um acordo entre as partes antes que o impasse seja judicializado. A greve teve início após impasses nas negociações salariais e nas condições de trabalho dos metroviários.