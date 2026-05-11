Ato marca lançamento de campanha contra violência sexual de crianças e adolescentes em Pernambuco

Ato contra violência sexual de crianças e adolescentes está marcado para acontecer às 14h da próxima quinta-feira (14), na praça do Derby, área central do Recife

Ato é organizado pela Rede de Enfrentamento à Violência Sexual de Pernambuco (Divulgação )

Na próxima quinta-feira (14), a Rede de Enfrentamento à Violência Sexual de Pernambuco (Rede) promove um ato público no Recife para marcar o lançamento da campanha “Não à violência sexual contra crianças e adolescentes: prevenir, enfrentar e proteger. Denuncie, Disque 100”.

A mobilização acontecerá a partir das 14h, na Praça do Derby, reunindo representantes de instituições e movimentos ligados à defesa dos direitos da infância e adolescência.

A iniciativa integra as ações alusivas ao 18 de Maio - Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes e tem como objetivo chamar a atenção da sociedade para a gravidade dos casos de abuso e exploração sexual no estado, além de reforçar a importância da prevenção, do enfrentamento e da denúncia.

O conteúdo da Campanha é composta por peças online, além faixas, card, spot de rádio e vídeos.

Dados da Secretaria de Defesa Social de Pernambuco (SDS-PE) apontam que, entre janeiro e março de 2026, foram registrados 589 crimes contra a dignidade sexual de crianças e adolescentes de 0 a 17 anos em Pernambuco.

Entre as vítimas de estupro, a faixa etária de 0 a 11 anos contabiliza 121 meninas e 47 meninos. Já entre adolescentes de 12 a 17 anos, foram registrados 217 casos envolvendo vítimas do sexo feminino e 59 do sexo masculino.

Já a Polícia Rodoviária Federal identificou, em 2025, 132 pontos de alta vulnerabilidade para exploração sexual de crianças e adolescentes (ESCCA) durante fiscalizações em locais como bares e postos de combustíveis.

O ato público deve reunir crianças, adolescentes, ativistas e representantes de organizações da sociedade civil que atuam na defesa dos direitos da população infantojuvenil.

Também estão previstas participações de profissionais, técnicos e integrantes das instituições que compõem a Rede.

No dia 28 de maio, haverá um seminário alusivo à temática do enfrentamento às violências sexuais contra a população infantojuvenil na Universidade Católica de Pernambuco (UNICAP).

Serviço

Ato público – Lançamento da Campanha de Enfrentamento às Violências Sexuais contra Crianças e Adolescentes

Data: 14 de maio

Horário: 14h

Local: Praça do Derby