Suspeito de 33 anos estava escondido na parte alta do bairro do Ibura, na Zona Sul do Recife, e durante a ofensiva policial realizada nesta quarta-feira (13), teria destruído celulares

Líder do tráfico ligado ao Comando Vermelho no RN é preso no Ibura, zona Sul do Recife (Foto:REPRODUÇÃO/Ascom)

Um homem foragido da Justiça do Rio Grande do Norte e apontado pela Polícia Civil como uma das lideranças de um grupo criminoso ligado ao Comando Vermelho (CV) foi preso nesta quarta-feira (13) durante uma operação do Grupo de Operações Especiais (GOE), no bairro do Ibura, na Zona Sul do Recife.

As informações foram detalhadas durante uma coletiva de imprensa realizada nesta quinta-feira (14), pela Polícia Civil de Pernambuco.

Segundo o delegado José Tenório, titular do GOE, o suspeito, de 33 anos, era alvo de um mandado de prisão por participação em organização criminosa expedido pela Justiça potiguar.

Ele é investigado por envolvimento em disputas territoriais relacionadas ao tráfico de drogas e homicídios na região de Parelhas, no Rio Grande do Norte.

De acordo com as investigações, o homem era considerado uma das principais lideranças locais de um grupo criminoso ligado ao Comando Vermelho, facção originária do Rio de Janeiro que tenta expandir atuação para outros estados do país.

Ainda segundo a polícia, ele teria rompido com uma facção rival que atuava em Parelhas e passado a comandar confrontos violentos pelo domínio do tráfico na região.

Operação

A prisão aconteceu após troca de informações entre as polícias civis de Pernambuco e do Rio Grande do Norte. Conforme o GOE, o suspeito fugiu para Pernambuco, a cerca de 4 meses, para escapar tanto das forças de segurança quanto de integrantes de grupos rivais.

“A partir daí a gente colhe essas informações passadas pela Polícia Civil do Rio Grande do Norte e vai fazendo diligências de inteligência até confirmar a localização dele no bairro do Ibura”, explicou o delegado José Tenório.

Após o monitoramento do alvo, equipes do GOE montaram uma operação para cumprir o mandado de prisão. O suspeito estava escondido em uma casa na parte alta do bairro e considerada de difícil acesso.

“Eles ficam em lugares que tentam dificultar o acesso tanto da polícia como de grupos rivais que tentam matá-los”, afirmou o delegado.

Segundo Tenório, ao perceber a chegada dos policiais, o homem ainda tentou fugir, mas desistiu ao notar que o imóvel estava cercado.

“Quando ele viu o efetivo, o equipamento utilizado e que a casa estava completamente cercada, percebeu que não teria como escapar”, disse.

Celulares destruídos

Durante a abordagem, o suspeito destruiu dois aparelhos celulares que estavam no imóvel. A polícia acredita que os aparelhos eram utilizados para comunicação com integrantes do grupo criminoso.

“No momento em que a equipe rompia os obstáculos para entrar na residência, ele destruiu completamente os celulares tentando ocultar provas”, relatou o delegado.

Nenhuma arma ou droga foi encontrada na casa. Segundo o GOE, integrantes de alto escalão das organizações criminosas geralmente evitam guardar materiais ilícitos para dificultar flagrantes.

Vídeos com armas e ataque a cachorro

As investigações também apontam que o suspeito aparecia em vídeos publicados nas redes sociais exibindo fuzis, fazendo disparos em vias públicas e ameaçando grupos rivais.

Em um dos episódios investigados pela Polícia Civil do Rio Grande do Norte, integrantes do grupo criminoso invadiram a casa de um desafeto. Sem encontrar o rival, atiraram na cabeça do cachorro da residência. O animal da raça pitbull sobreviveu, mas ficou cego de um dos olhos.

“Mostra a crueldade e a periculosidade desses indivíduos que não respeitam a vida”, afirmou José Tenório.

Segundo a polícia, o homem também era responsável por publicar vídeos usados para intimidar facções rivais e demonstrar poder bélico.

Após a prisão, o suspeito foi encaminhado ao Centro de Observação e Triagem Professor Everardo Luna (Cotel), em Abreu e Lima, onde permanece à disposição da Justiça do Rio Grande do Norte.

