Ataque a tiros em praça mata motorista da Prefeitura de Itapissuma e fere dono de barraca e vendedor de camarão

Outros dois homens ficam feridos após o ataque a tiros que matou o funcionário da Prefeitura de Itapissuma, em uma barraca próxima à Praça Agamenon Magalhães

Praça onde aconteceu ataque fica em Itapissuma (Redes Sociais)

Um funcionário da Prefeitura de Itapissuma, na Região Metropolitana do Recife, foi assassinado na manhã desta quarta-feira (13), próximo à Praça Agamenon Magalhães, à margem da PE-15.

Identificado como João Xavier, de 25 anos, e lotado na Secretaria de Assistência Social de Itapissuma, estava conversando com dois homens em uma barraca da praça quando a dupla de criminosos se aproximou em uma moto.



O garupa sacou a arma e fez vários disparos contra o trio. João Xavier foi atingido e chegou a ser socorrido para uma unidade hospitalar, mas deu entrada já sem vida.



Os tiros atingiram também os outros dois homens. O vendedor de camarão, de 59 anos, identificado como Gonçalo, ficou ferido na perna e foi levado para o Hospital Miguel Arraes.



A outra vítima do ataque, o dono na barraca, de 30 anos, foi atingido na boca. Ele foi socorrido para o Hospital da Restauração, no Recife.



Os suspeitos fugiram após os disparos e não foram localizados.

O que diz a polícia

A Polícia Civil de Pernambuco informa que registrou no dia 13 de maio, por meio da Equipe de Força Tarefa de Homicídios da Região Metropolitana Norte, a ocorrência de homicídio consumado, que vitimou um homem de 25 anos, e homicídio tentado, que vitimou dois homens de 59 e 30 anos.

O crime aconteceu em via pública, no município de Itapissuma. Um inquérito policial foi instaurado e outras informações poderão ser divulgadas após a completa elucidação dos fatos.