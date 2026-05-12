Apac sobe nível de alerta de chuva para o Grande Recife, Zona da Mata e Agreste

Previsão da Apac é de pancadas de chuva moderadas a pontualmente fortes entre a noite desta terça (12) até a manhã desta quarta (13), com maiores acumulados de precipitação no Grande Recife, Zona da Mata e Agreste

Previsão é de pancadas de chuva moderadas a pontualmente fortes (Foto: Rafael Vieira/DP Foto)

A Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) subiu o nível de alerta de chuva para as regiões do Grande Recife, Zona da Mata e Agreste para estado de atenção. O aviso meteorológico foi publicado na tarde desta terça (12), e prevê pancadas moderadas a pontualmente fortes até a manhã desta quarta (13).

Ainda de acordo com a Apac, a previsão é decorrente da persistência do Distúrbio Ondulatório de Leste (DOL) sobre o litoral pernambucano, que favorece as precipitações.

O aviso é válido até as primeiras horas da manhã da quarta-feira (13), destacou a Apac. Os maiores acumulados de precipitação moderada e pontualmente forte estão previstos na Região Metropolitana do Recife, além das Zonas da Mata Norte e Sul. Para o Agreste, a previsão é de chuva moderada.

“Devido aos volumes previstos e à continuidade das chuvas, a Agência Pernambucana de Águas e Clima elevou o nível do aviso meteorológico”, publicou o perfil oficial da corporação no Instagram.



