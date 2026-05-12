Suspeito de roubos de alianças e peças de ouro na Zona Norte do Recife é preso

Segundo a Polícia Militar de Pernambuco (PMPE), o homem preso nesta terça (12) é o principal suspeito de vários roubos de alianças e cordões de ouro em bairros da Zona Norte do Recife

Homem foi preso em Água Fria, na Zona Norte do Recife (Foto: Divulgação/PMPE)

Um homem suspeito de praticar diversos roubos de alianças e peças de ouro em vários bairros da Zona Norte do Recife foi preso na manha desta terça (12), em Água Fria, na mesma região da capital. As informações são da Polícia Militar de Pernambuco (PMPE).

O homem foi localizado e detido em via pública, destaca a nota divulgada pela PM. Com ele, foram encontrados os capacetes utilizados nas ações criminosas, além da quantia de R$ 10.000 em espécie, disse a polícia.

Ainda segundo a corporação, o indivíduo, que não teve idade ou nome revelados, praticava os crimes nos bairros de Campo Grande, Espinheiro, Graças, Aflitos e Ponto de Parada. Ele agia armado e rendia as vítimas no meio da rua, conforme mostram vídeos que circulam nas redes sociais.

“O suspeito vinha sendo identificado após ampla divulgação dos crimes em telejornais locais e também em redes sociais, em que as imagens mostram a ação criminosa e o indivíduo utilizando uma motocicleta, além de um capacete com uma estrela branca na lateral e outro capacete de cor rosa preso à motocicleta”, diz trecho da nota.

A prisão foi realizada por equipes do 13° BPM, com apoio técnico da Agência Setorial de Inteligência do batalhão, repassou a PM.

De acordo com a corporação, o indivíduo foi conduzido à Delegacia do Espinheiro, também na Zona Norte.