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Justiça de Pernambuco condena dono de plataforma ilegal de streaming a cinco anos de prisão

Site cobrava mensalidade de R$ 30 para acesso irregular a canais e conteúdos protegidos

Diario de Pernambuco

Publicado: 08/05/2026 às 22:20

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Serviços de streaming transmitem re ecebem dados via internet/Foto: Anatel

Serviços de streaming transmitem re ecebem dados via internet (Foto: Anatel)

A Justiça de Pernambuco condenou o proprietário do serviço ilegal de IPTV “SkyFlix” a cinco anos de prisão em regime semiaberto pelos crimes de violação de direito autoral e lavagem de capitais. De acordo com a decisão, a plataforma operava clandestinamente como serviço de TV por assinatura.

A sentença foi assinada pelo juiz Erasmo José da Silva Neto pela Vara Única de Carnaíba, no Sertão de Pernambuco. Segundo a decisão, a plataforma oferecia acesso ilegal a mais de 100 mil conteúdos, entre canais, filmes e séries, incluindo programação de operadoras autorizadas, sem permissão dos detentores dos direitos autorais. Os assinantes pagavam mensalidade de R$ 30.

Além da pena de prisão, o réu foi condenado ao pagamento de 20 dias-multa, calculados com base em 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, em setembro de 2024, quando a Polícia Civil de Pernambuco iniciou a investigação.

Durante o inquérito, a Justiça autorizou o bloqueio de R$ 418,6 mil movimentados pela SkyFlix. A sentença determinou que o valor seja incorporado ao patrimônio do Estado após o trânsito em julgado, por ser considerado produto de atividade criminosa.

De acordo com o Ministério Público de Pernambuco (MPPE) e a Polícia Civil, o site skyflix.com.br estava registrado em nome do acusado. O mesmo número de WhatsApp divulgado na plataforma também era utilizado como chave Pix para recebimento dos pagamentos via PagSeguro.

A investigação ainda apontou que, a partir de 2024, um CNPJ registrado em nome da mãe do réu passou a receber transferências relacionadas ao esquema, o que levou à condenação por lavagem de capitais. Para o magistrado, o uso de conta bancária de terceiros dificultava o rastreamento da origem dos recursos.

O juiz destacou, no entanto, que não houve provas de participação da mãe do acusado nos crimes, razão pela qual ela não foi incluída na ação penal.

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Pela violação de direito autoral, o dono da plataforma foi condenado a dois anos de prisão. Já pelo crime de lavagem de capitais, a pena aplicada foi de três anos de reclusão. Apesar da condenação, ele poderá recorrer em liberdade por ser réu primário e ter respondido ao processo sem restrições judiciais.

Justiça , Pernambuco , prisão , Streaming
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