Inauguração de atacarejo em Igarassu tem disputa por carrinhos e tumulto

Consumidores chegaram ainda de madrugada e disputaram por carrinhos e produtos em inauguração

Inauguração de atacarejo em Igarassu causou tumulto (Foto: Reprodução/Instagram)

A inauguração da unidade de um atacarejo em Igarassu, na Região Metropolitana do Recife, foi marcada por tumulto e grande movimentação de consumidores na manhã desta quinta-feira (7). Vídeos que circulam nas redes sociais mostram clientes correndo com diversos carrinhos de compra de uma vez só após a abertura dos portões.

As imagens registram filas extensas, disputa por carrinhos e pontos de aglomeração na entrada do atacarejo. Segundo relatos nas redes sociais, alguns clientes chegaram ainda durante a madrugada para garantir acesso às ofertas de inauguração.

Além disso, a abertura do espaço gerou congestionamento nas proximidades da Rua Severino Uchôa Cavalcante.

De acordo com a empresa, o espaço aberto nesta quinta-feira tem 184 vagas de estacionamento e 20 check-outs para atendimento dos clientes. A expectativa é de que a unidade gere cerca de 200 empregos diretos, incluindo vagas destinadas a pessoas com deficiência.