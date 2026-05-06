Relembre: Em março, garoto esfaqueou três colegas em sala de aula em Barreiros

Caso foi registrado em março deste ano, na Zona da Mata Sul do estado. Uma das vítimas teve ferimentos graves e o autor acabou sendo apreendido

Escola de Referência em Ensino Fundamental (Eref) Cristiano Barbosa e Silva, em Barreiros (Foto: Rafael Vieira/DP Foto)

Um ataque envolvendo alunos menores de idade foi registrado em uma escola estadual de Barreiros, na Mata Sul de Pernambuco, em março deste ano.

No dia 16, um garoto esfaqueou três meninas em uma sala de aula na Escola de Referência em Ensino Fundamental Cristiano Barbosa e Silva.

Os nomes dos envolvidos não foram divulgados em respeito ao estatuto da Criança de do Adolescente (ECA).

Uma das vítimas sofreu ferimentos graves e ficou internada no Hospital da Restauração (HR), na área central do Recife.

Ela deixou a unidade no fim do mesmo mês, se locomovendo em uma cadeira de rodas.

As outras duas garotas feridas tiveram atendimento médico e foram liberadas em seguida.

O autor do crime, de 14 anos, foi apreendido. O Ministério Público de Pernambuco (MPPE) apresentou representação contra o jovem por três tentativas de feminicídio e que acompanha o andamento das investigações.

Ao Conselho Tutelar, o adolescente afirmou que teria cometido o ataque por ser alvo de bullying e que planejava a ação há cerca de um ano.

As aulas na escola onde ocorreu o caso foram retomadas na quarta-feira (18), dois dias após o ataque.

De acordo com a Secretaria de Educação de Pernambuco, a retomada foi marcada por atividades de acolhimento, escuta e reconstrução coletiva, voltadas a estudantes, familiares e profissionais.

As ações são conduzidas pelo Núcleo de Atenção Psicossocial às Escolas (Napse), em parceria com a Gerência Regional de Educação da Mata Sul, e devem atender todos os cerca de 300 alunos matriculados na unidade em 2026.

