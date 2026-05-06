Apac prevê chuva forte de até 100 mm para o fim de semana em Pernambuco

A chuva deve ser mais intensa faixa litorânea, podendo chegar a 100 mm na Região Metropolitana e Mata Norte de Pernambuco

Chuva alagou ruas no Recife nesta sexta (13) (Sandy James/DP)

O fim de semana será de chuva forte na maior parte dos municípios do estado. É o que prevê a Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) em publicação feita no seu perfil do Instagram na manhã desta quarta-feira (6).

Conforme a Apac, a chuva começa a engrossar na sexta-feira, na Região Metropolitana e zonas da mata, quando passa de Fraca (até 10mm) para Fraca a Moderada (até 30mm).



No sábado, toda a região próxima ao litoral pernambucano passa a ter previsão de chuva Moderada (até 50mm).

No domingo, a Apac indica que a chuva fica mais intensa no Grande Recife e Mata Norte, chegando a Moderada a Forte (até 100mm), permanecendo Moderada na Mata Sul.

As três regiões seguem com chuva Moderada na segunda-feira.

As outras regiões

Já no Agreste, a previsão é de chuva Fraca a Moderada em todos os dias, com exceção do domingo, quando aumenta a intensidade para Moderada.

No Sertão, haverá, segundo a Apac, variação entre Fraca e Fraca a Moderada.

No distrito de Fernando de Noronha, chuva será Fraca a Moderada no sábado, e Moderada nos outros dias.