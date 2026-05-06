Paulista registra eclosão recorde de tartarugas-de-pente em único ninho

A eclosão recorde de 158 filhotes de tartarugas-de-pente em único ninho aconteceu nesta terça (5), no Pontal de Maria Farinha, em Paulista, na Região Metropolitana

Eclosão recorde em Paulista aconteceu no Pontal de Maria Farinha (DIVULGAÇÃO/FLÁVIO ALVES/SEI)

O município de Paulista, na Região Metropolitana do Recife, registrou, nesta terça-feira (5), uma eclosão recorde de 158 filhotes de tartaruga-de-pente a partir de único ninho.

A ação é acompanhada pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SEMMA), por meio do Núcleo de Sustentabilidade Urbana (NSU), que realiza monitoramento diário ao longo do litoral.

A eclosão aconteceu no Pontal de Maria Farinha, que conforme a bióloga Rayza Brasileiro apresente apresenta características mais favoráveis, como uma maior faixa de areia e uma menor incidência de iluminação artificial, condições que proporcionam uma reprodução bem-sucedida.

Segundo a SEMMA, dos 50 ninhos descobertos, restam 17 para eclosão, sendo oito em Enseadinha, cinco em Maria Farinha, três no Pontal e um no Janga.

O monitoramento contínuo é apontado pela Secretaria como ferramenta essencial para a conservação das tartarugas marinhas, permitindo o acompanhamento do comportamento reprodutivo e dos desafios enfrentados pelas espécies ao longo do litoral da cidade.

Esse trabalho se faz ainda mais necessário, especialmente diante de problemas como a poluição luminosa, as ocupações desordenadas, as redes de pesca, o excesso de lixo e o pisoteio de ninhos.

Esses fatores, muitas vezes provocados pela ação humana, impactam a sobrevivência dos animais e dificultam o ciclo reprodutivo, comprometendo a desova, o nascimento e a chegada dos filhotes ao mar.

“Nesse cenário, o monitoramento atua não apenas na proteção direta dos ninhos e indivíduos, mas também como uma importante ferramenta de educação ambiental”, destaca a bióloga.

“A conscientização da população é fundamental para promover mudanças de hábitos e reduzir os impactos negativos. Informar, sensibilizar e envolver a comunidade são passos essenciais para garantir a conservação dessas espécies”, complementa.

Raiza lembra que a proteção das tartarugas marinhas também está diretamente ligada à manutenção do equilíbrio dos ecossistemas costeiros e marinhos.

