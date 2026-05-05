Municípios pernambucanos afetados pelas chuvas recebem R$ 1,2 milhão para auxiliar moradores

Ao todo, 27 municípios receberam o repasse feito pelo governo do estado nesta terça-feira (5)

Famílias deixam casas diante das chuvas em Goiana (Foto: Prefeitura de Goiana)

Um total de R$ 1,2 milhão foi repassado a 27 municípios de Pernambuco em situação de emergência após as chuvas da última semana, que deixaram seis mortos e um pico de 9,5 mil pessoas fora de casa. Os recursos, do Benefício Eventual Emergencial, foram creditados diretamente nas contas das prefeituras nesta terça-feira (5), conforme informou a governadora Raquel Lyra.

Os valores devem ser utilizados em ações emergenciais de assistência social, como a compra de cestas básicas, kits de higiene, auxílio aluguel e itens voltados a situações de natalidade e mortalidade. O objetivo é atender famílias afetadas e em situação de vulnerabilidade.

Foram contemplados os municípios de Abreu e Lima, Aliança, Araçoiaba, Buenos Aires, Camaragibe, Goiana, Glória do Goitá, Igarassu, Ilha de Itamaracá, Ipojuca, Itambé, Itapissuma, Jaboatão dos Guararapes, Limoeiro, Moreno, Nazaré da Mata, Olinda, Passira, Paudalho, Paulista, Pombos, Recife, São Lourenço da Mata, São Vicente Ferrer, Timbaúba, Vicência e Vitória de Santo Antão.

Pernambuco pede R$ 8 bilhões ao governo federal

A governadora de Pernambuco, Raquel Lyra, também esteve em Brasília nesta terça-feira (5) para apresentar ao governo federal um conjunto de pedidos de recursos estimado em cerca de R$ 8 bilhões.

De acordo com o governo estadual, os recursos solicitados envolvem obras de contenção e estabilização de encostas em áreas de risco, intervenções de macrodrenagem e projetos de habitação de interesse social. As medidas têm como objetivo reconstruir áreas afetadas e reduzir a vulnerabilidade a novos eventos climáticos.

Durante a agenda, a governadora se reuniu com o ministro das Cidades, Vladimir Lima, e técnicos da pasta para apresentar as demandas. Em declaração, ela afirmou que o foco é garantir condições para a recuperação dos municípios e ampliar a capacidade de resposta a desastres.

O Ministério das Cidades informou que as propostas serão analisadas e destacou a continuidade do diálogo com o governo de Pernambuco sobre a liberação de recursos e a execução das obras.



Anteriormente, o estado havia solicitado R$ 6,3 bilhões ao governo federal.