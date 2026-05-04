Rios do Grande Recife e zonas da mata entram em estabilidade após chuvas, diz APAC

Segundo a Agência Pernambucana de Águas e Clima (APAC), a situação geral dos rios é de estabilidade em função da ausência de chuvas há mais de 24h

Rio Capibaribe, em São Lourenço da Mata (Reprodução de vídeo/@tuviuslmpe via Instagram)

Os rios do Grande Recife e Zona da Mata estão em situação de estabilidade e redução gradual de nível após mais de 24 horas sem chuva nas regiões. A informação foi divulgada nesta segunda (4), pela Agência Pernambucana de Águas e Clima (APAC), nas redes sociais.

“O Rio Tracunhaém, na área da mata, se encontra agora dentro da calha na zona na cota de alerta, em decorrência da redução gradual do nível, que, até ontem, esteve em inundação”, acrescentou o Analista de Meio Ambiente da APAC, Gilberto Queiroz.

Ainda de acordo com ele, doze reservatórios de água tiveram ganhos significativo após as chuvas da última sexta (1°).

“Após o evento de chuvas ocorrido no dia 1º de maio, oito reservatórios no agreste tiveram um ganho significativo, dois na zona da mata e quatro deles na Região Metropolitana do Recife, um destaque para Duas Unas e Botafogo que começaram a verter”, explicou Queiroz.

Mais chuva

Nesta segunda (4), o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta de perigo para o Recife e outras 59 cidades pernambucanas.

O órgão publicou um aviso de acumulado de chuva na Região Metropolitana da capital, Zona da Mata e Agreste pernambucanos para esta terça (5).

De acordo com a publicação, os riscos potenciais do acumulado de chuva são: precipitação de 50 a 100 milímetros por dia, alagamentos, deslizamentos de encostas e transbordamentos de rios.

A Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) publicou, também nesta segunda-feira (4), a previsão de chuva para os outros dias da semana, trazendo uma alerta para a terça:

Segundo o órgão, deve chover com intensidade Moderada (acúmulo de 50mm) para a Região Metropolitana do Recife, Zona da Mata Norte e Zona da Mata Sul.

Em Fernando de Noronha, a intensidade deve ser ainda maior com indicação de chuva Moderada a Forte (até 100mm).

No Agreste, a chuva prevista é de Fraca a Moderada (até 30mm) e não deve chover no Sertão, de acordo com a previsão da APAC.

Na quarta e na quinta, a chuva deve variar entre Fraca e Fraca a Moderada, nas regiões do estado, e Moderada em Fernando de Noronha.

Já na sexta, a Apac alerta para o risco de chuva mais intensa nas áreas próximas ao litoral pernambucano.

