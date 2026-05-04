Inscrições para seleção da Jucepe terminam nesta terça (5): 40 vagas e salários até R$ 5.200

As 40 vagas da seleção simplificada da Jucepe estão distribuídas em quatro funções; os salários variam entre R$ 4.268,00 e R$ 5.200,00, com 40 horas semanais de trabalho

Junta Comercial de Pernambuco (JUCEPE) (Foto: Reprodução/Google Street View)

Os interessados em participar do processo de Seleção Pública Simplificada (SPS) da Junta Comercial de Pernambuco (Jucepe) têm até esta terça-feira (5) para realizar as suas inscrições.

São 40 vagas distribuídas em quatro funções, cujos salários variam entre R$ 4.268,00 e R$ 5.200,00, com 40 horas semanais de trabalho.

Os contratos terão validade de 12 meses, podendo ser renovados por igual período.

As inscrições, que se encerram às 16h desta terça-feira, devem ser feitas no site do Instituto AOCP.

Confira os cargos, número de vagas, regime, carga horária e os salários da seleção simplificada da Jucepe:

Analista de Registro Empresarial

35 vagas (Diarista)

40 horas semanais

R$ 4.268,00 (quatro mil, duzentos e sessenta e oito reais)

Analista em Tecnologia da Informação

3 vagas (Diarista)

40 horas semanais

R$ 4.268,00 (quatro mil, duzentos e sessenta e oito reais)

Engenheiro Civil

1 vaga (Diarista)

40 horas semanais

R$ 5.200,00 (cinco mil e duzentos reais)

Arquiteto

1 vaga (Diarista)

40 horas semanais

R$ 5.200,00 (cinco mil e duzentos reais)

