Inscrições para seleção da Jucepe terminam nesta terça (5): 40 vagas e salários até R$ 5.200
As 40 vagas da seleção simplificada da Jucepe estão distribuídas em quatro funções; os salários variam entre R$ 4.268,00 e R$ 5.200,00, com 40 horas semanais de trabalho
Publicado: 04/05/2026 às 07:53
Junta Comercial de Pernambuco (JUCEPE) (Foto: Reprodução/Google Street View)
Os interessados em participar do processo de Seleção Pública Simplificada (SPS) da Junta Comercial de Pernambuco (Jucepe) têm até esta terça-feira (5) para realizar as suas inscrições.
São 40 vagas distribuídas em quatro funções, cujos salários variam entre R$ 4.268,00 e R$ 5.200,00, com 40 horas semanais de trabalho.
Os contratos terão validade de 12 meses, podendo ser renovados por igual período.
As inscrições, que se encerram às 16h desta terça-feira, devem ser feitas no site do Instituto AOCP.
Confira os cargos, número de vagas, regime, carga horária e os salários da seleção simplificada da Jucepe:
Analista de Registro Empresarial
35 vagas (Diarista)
40 horas semanais
R$ 4.268,00 (quatro mil, duzentos e sessenta e oito reais)
Analista em Tecnologia da Informação
3 vagas (Diarista)
40 horas semanais
R$ 4.268,00 (quatro mil, duzentos e sessenta e oito reais)
Engenheiro Civil
1 vaga (Diarista)
40 horas semanais
R$ 5.200,00 (cinco mil e duzentos reais)
Arquiteto
1 vaga (Diarista)
40 horas semanais
R$ 5.200,00 (cinco mil e duzentos reais)