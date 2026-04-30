Aprovados em concurso de Olinda protestam por nomeações no Dia do Trabalhador

O ato está marcado para as 14h30, no Largo do Varadouro, e deve seguir em caminhada simbólica pelas ruas do Sítio Histórico.

Fachada da Prefeitura de Olinda (Foto: DIVULGAÇÃO/PMO)

Candidatos aprovados no concurso público Geral de 2024 da Prefeitura de Olinda vão realizar uma mobilização no próximo Dia do Trabalhador, 1º de maio, para cobrar a convocação dos profissionais. O ato está marcado para as 14h30, no Largo do Varadouro, e deve seguir em caminhada simbólica pelas ruas do Sítio Histórico.

A manifestação é organizada por um grupo de aprovados que afirma enfrentar falta de transparência e ausência de cronograma para nomeações, apesar de o certame ter ofertado vagas imediatas e cadastro de reserva. Segundo os candidatos, áreas essenciais seguem com déficit de pessoal, enquanto contratos antigos continuam sendo mantidos.

“São serviços essenciais que estão sendo negligenciados por falta de profissionais qualificados. A gente estudou, se preparou, passou no concurso, mas não tem resposta”, afirma Rosângela Gomes da Silva, aprovada para o cargo de técnica de saneamento. Atualmente, ela trabalha como agente de controle urbano no Cabo de Santo Agostinho.

De acordo com Rosângela, o concurso foi realizado após um intervalo de 16 anos. O último havia ocorrido em 2008 e previa mais de 500 vagas em diversas áreas, como saúde, fiscalização urbana e infraestrutura. No entanto, até agora, apenas um número reduzido de profissionais teria sido convocado, principalmente engenheiros, arquitetos e alguns trabalhadores da saúde.

A comissão formada por aprovados reúne mais de 200 pessoas que ainda aguardam nomeação. O grupo questiona a manutenção de vínculos temporários na administração municipal. “Tem contratos vencidos desde 2018 e essas pessoas continuam exercendo funções que poderiam ser ocupadas por concursados”, diz Rosângela.

Ela também destaca a importância das funções para o funcionamento da cidade. No caso do saneamento, por exemplo, os profissionais poderiam atuar diretamente em problemas recorrentes de Olinda, como alagamentos e gestão de resíduos sólidos. “A gente estuda drenagem urbana, resíduos, fiscalização. Poderíamos estar contribuindo para minimizar problemas que a cidade enfrenta”, afirma.

Os aprovados relatam ainda que buscaram o Ministério Público, mas dizem não ter obtido avanço nas demandas. Parte do grupo também ingressou com ações judiciais para garantir a convocação.

“Nossa mobilização do dia do trabalhador é um ato simbólico para informar a sociedade. Enquanto a gente espera, a cidade também precisa desses profissionais”, completa Rosângela.

A reportagem do Diario de Pernambuco procurou a Prefeitura de Olinda para se posicionar sobre o assunto, que retornou por meio de nota. Segue a nota na íntegra:

A Prefeitura de Olinda, por meio da Secretaria de Administração, informa que o concurso público geral do município, homologado em dezembro de 2024, ofertou 506 vagas imediatas, das quais mais de 242 já foram preenchidas, o que corresponde quase 50% do total de vagas previstas. A gestão municipal destaca que as nomeações estão ocorrendo dentro do prazo legal estabelecido.

A Prefeitura ressalta ainda que este foi o primeiro concurso desse porte realizado no município desde 2011 e também pioneiro no Estado de Pernambuco ao instituir, por meio de legislação específica, políticas de inclusão como cotas para mães atípicas, reafirmando o compromisso com a equidade no acesso ao serviço público.

Quanto as áreas de convocação, a gestão esclarece que a Secretaria de Saúde concentrou maior número de convocações por ser a pasta que necessitava de maior reforço no quadro efetivo para garantir a continuidade e a qualidade dos serviços prestados à população. As demais áreas seguem sendo avaliadas conforme a necessidade administrativa e a disponibilidade orçamentária.

A gestão municipal informa que o concurso terá sua validade prorrogada por mais dois anos, no momento oportuno, conforme prevê a legislação, respeitando o prazo de validade do certame e os princípios da legalidade, impessoalidade e responsabilidade fiscal.

A Prefeitura de Olinda reforça seu compromisso com a modernização, a valorização do serviço público e a qualificação da máquina administrativa, evidenciado pelos concursos recentemente promovidos no município.