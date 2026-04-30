Dia do Trabalho ou Dia do Trabalhador? Entenda o feriado de 1º de maio

O nome do feriado pode causar confusão em algumas pessoas

Dia do trabalhador é comemorado no primeiro de maio (Foto: Arquivo/Tânia Rêgo/Agência Brasil)

Na sexta-feira, 1º de maio, é comemorado um feriado mundial que celebra e relembra a importância das causas trabalhistas e do valor do trabalho. O nome dado a essa data, no entanto, pode causar confusão em algumas pessoas: o correto é dia do trabalho ou dia do trabalhador?

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Origem do feriado

No primeiro de maio de 1886, um grupo de trabalhadores nos Estados Unidos decidiu se unir para iniciar um movimento que lutava por melhores condições de trabalho. Entre as suas demandas, estava a de que fosse diminuída a jornada de trabalho: de 12 para 8 horas diárias.

Com isso, foi iniciada uma greve que mobilizou aproximadamente 340 mil trabalhadores em todo o país norte-americano. No dia 4 de maio, após diversos registros de incidentes contra os grevistas, milhares deles foram à Praça Haymarket, em Chicago para protestar pacificamente. Durante a manifestação, uma bomba explodiu próximo à um local de patrulha policial, matando um policial e ferindo outros sete.

A reação dos policiais eclodiu no que é chamado hoje como Revolta de Haymarket, que causou oito mortes e aproximadamente 40 feridos. A origem da bomba é incerta até os dias de hoje.

Feriado no Brasil

O ex-presidente Artur Bernardes (1875-1955) decretou a data como feriado nacional em 1924, oficializada como Dia do Trabalhador. Foi durante a gestão de Getúlio Vargas (1882-1954) que o feriado trocou de nome e passou a ser chamado, na legislação, de Dia do Trabalho.

Em entrevista á BBC News Brasil, o historiador, sociólogo e antropólogo Claudio Bertolli Filho explica a decisão do ex-presidente. "[...] Se homenageia não exatamente o trabalhador mas sim a categoria básica do mundo capitalista e do estado autoritário de Vargas: o trabalho", disse.

Qual é o certo?

Não há qualquer fonte que indique uma nomenclatura correta para a data. As duas expressões estão corretas e são amplamente utilizadas há anos: a leve diferença está no sentido de cada uma. Enquanto o "dia do trabalhador" exalta a figura do indivídio que se dedica ao ofício, o "dia do trabalho" traz mais atenção ao exercício, o trabalho como ato de dignidade e sustento.