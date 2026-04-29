Com aumento no número de colisões traseiras nas BRs, PRF faz alerta em Operação Dia do Trabalho

Segundo a PRF, que inicia a partir da zero da quinta-feira (30) a Operação Dia do Trabalho, somente no primeiro semestre de 2026 aconteceram 82 colisões traseiras nas BRs que cortam o estado

PRF realiza operação nas estradas federais que cortam o estado de Pernambuco (DIVULGAÇÃO/PRF)

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) inicia, a partir da zero hora desta quinta-feira (30), a Operação Dia do Trabalho nas rodovias federais de Pernambuco para o feriado prolongado.

Um dado faz a PRF acender o alerta para os acidentes envolvendo as colisões traseiras entre veículos que trafegam nas rodovias. Em alguns casos, elas ocasionam o engavetamento.

No ano passado, foram registrados 314 casos registrados de colisões traseiras, uma média mensal de 26 acidentes. Eles resultaram em 353 feridos e sete mortes.

Em 2026, entre janeiro e março, a média aumentou. Neste período, a PRF registrou 82 sinistros do tipo, o que representa 27,3 acidentes por mês.

Como consequência, 93 pessoas ficaram feridas e uma morreu.

Relembrando

Fora do escopo de dados relativos ao primeiro trimestre de 2026, o caso mais recente de engavetamento em rodovias federais que passam pelo estado aconteceu na terça-feira (23).

O acidente envolveu seis veículos, na BR-232, entre São Caetano e Caruaru, no Agreste de Pernambuco: um caminhão, duas vans, dois carros e uma moto.

Seis pessoas ficaram feridas, duas em estado grave.



Dicas

A PRF dá dicas de como essa colisão pode ser evitada, desde que o motorista respeite uma distância segura dos outros veículos, mantendo a atenção na rodovia e obedecendo os limites de velocidade de cada trecho.

Para ter uma noção da distância segura entre os veículos, conforme a PRF, o motorista pode adotar a “regra dos quatro segundos”.

Para isso, basta identificar um ponto fixo na rodovia, como uma placa ou um poste.

Quando o veículo da frente passar por esse ponto, o motorista deve contar “mil e um, mil e dois, mil e três, mil e quatro".

Se o motorista terminar a contagem antes de passar pelo local, deve aumentar essa distância.

Operação Dia do Trabalho

A Operação Dia do Trabalho 2026 terá ações, segundo a PRF, com foco em reduzir a violência no trânsito e serão intensificadas até o domingo (3).

A fim de proporcionar mais segurança e mobilidade a motoristas e passageiros haverá reforço no policiamento e na fiscalização em pontos estratégicos das rodovias federais.

Quem segue para as praias, deve encontrar um trânsito mais intenso na BR 101 Norte e Sul.

Já na BR 232, que liga a capital ao interior, a movimentação de veículos também será maior, assim como nas BRs 428 e 407, que dão acesso ao Sertão.

O excesso de velocidade, a embriaguez ao volante, o uso irregular de motocicletas e as ultrapassagens indevidas representam um risco nas rodovias e estarão no foco da fiscalização da PRF.

As atividades de combate ao crime também serão intensificadas e buscam coibir assaltos, receptação de veículos roubados, porte ilegal de arma e tráfico de drogas.

Recomendações

Faça a revisão dos principais itens do veículo;

Verifique a validade da documentação do motorista e do veículo;

Utilize sempre o cinto de segurança e os dispositivos para o transporte de crianças;

Respeite os limites de velocidade, principalmente ao atravessar as cidades;

Nunca dirija após consumir bebida alcoólica;

Em caso de emergência, ligue 191.