Engavetamento de 6 veículos na BR-232, no Agreste, deixa dois feridos em estado grave
Segundo a PRF, o acidente aconteceu por volta das 6h20 da manhã desta quinta (23), na BR-232, entre Caruaru e São Caetano, no Agreste de Pernambuco
Publicado: 23/04/2026 às 12:34
Seis veículos se envolveram em acidente na BR-232 nesta quinta (DIVULGAÇÃO/PRF)
Um engavetamento envolvendo seis veículos deixou feridos e uma grande congestionamento na BR-232, na manhã desta quinta-feira, entre Caruaru e São Caetano.
O acidente aconteceu por volta das 6h20, conforme registro da Polícia Rodoviária Federal (PRF), no km 137,4, da rodovia, no sentido São Caetano-Caruaru.
A PRF suspeita de que houve uma pane em um caminhão, na faixa da esquerda da BR-101.
Foi quando aconteceu o engavetamento, envolvendo duas vans, dois carros e uma motocicleta.
A informação preliminar é de que no total 6 pessoas ficaram feridas, sendo duas em estado mais grave.
O motorista de uma das vans, que foi conduzido pelo SAMU para o Hospital Regional do Agreste, e o condutor da motocicleta, encaminhado para a UPA de Caruaru.
O motorista do caminhão não foi encontrado no local.
Os três motoristas que estavam no local realizaram o teste do bafômetro e o resultado foi normal.