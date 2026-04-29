É o Tchan, cantor de 'Casca de Bala' e Elba: veja mais cachês do São João de Caruaru 2026

Valores foram publicados no Diário Oficial do município, no Agreste, desta quarta (29). Pablo, a Voz Romântica, lidera a lista de artistas mais bem pagos

Elba Ramalho é atração da terça-feira, 9 de fevereiro, no Marco Zero. Foto: Ricardo Fernandes/DP/D A Press ()

Mais cachês para o São João de Caruaru 2026 foram publicados no Diário Oficial do município, nesta quarta (29).

A banda baiana de axé É o Tchan vai receber R$ 350 mil.

O cantor Thullio Milionário, famoso pela música “Casca de Bala”, terá o cachê de R$ 250 mil.

Esse é o mesmo valor pago para a cantora paraibana Elba Ramalho.



Outros cachês

Outros artistas já tiveram cachês divulgados para o São João de Caruaru deste ano.

A cantora Walkyria Santos vai receber R$ 250 mil para se apresentar no evento.

A Fundação de Cultura de Caruaru também autorizou o pagamento de R$ 220 mil para a banda de forró Mastruz com Leite.

Outra atração com cachê divulgado é Waldonys, que receberá R$ 180 mil.

Entre os cachês divulgados, até esta terça, o mais alto é de Pablo, a Voz Romântica, que ganhará R$ 765 mil.

O “Rei do Piseiro”, João Gomes, vai receber R$ 750 mil.