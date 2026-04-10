João Gomes vai receber R$ 750 mil de cachê no São João 2026 de Caruaru
Valor do contrato foi divulgado no Diário oficial do município, no Agreste pernambucano
Publicado: 10/04/2026 às 15:22
Cantor pernambucano João Gomes (Foto: Francisco Silva/DP Foto)
O cantor pernambucano João Gomes vai receber R$ 750 mil para se apresentar no São João 2026 de Caruaru, no Agreste.
O valor do cachê do “Rei do Piseiro” foi divulgado no Diário oficial do município na quinta (9).
O termo de autorização é assinado pela Fundação de Cultura de Caruaru.
Ele trata do processo de licitação nº. 102/2026, realizado por “inexigibilidade nº. 102/2026”.
“O Presidente da Fundação de Cultura de Caruaru torna público que Reconhece e Autoriza a Inexigibilidade de Licitação para a contratação do artista João Gomes para apresentação artística no evento São João de 2026”.
Outro cachê divulgado no Diário oficial é para artista Henry Freitas, que vai receber R$ 600 mil. O acordo foi firmado com a empresa Henry Freitas Produções Artísticas.
Ainda segundo a publicação, o valor foi acertado com a empresa JG Shows LTDA.
Também no Diário Oficial, a prefeitura de Caruaru divulgou o pagamento de cachês de
Walkyria Santos. O acordo com a empresa VB Santos Entretenimento prevê o pagamento de R$ 250 mil