Homem é preso em flagrante após tentar filmar adolescente no banheiro do Shopping Guararapes

Segundo a PM, equipes do 6º Batalhão foram acionadas, na segunda (27), para checar um caso de denúncia de importunação sexual no centro de compras. Shopping informou que suspeito foi levado ara a delegacia

Suspeito de tentar filmar adolescente em banheiro de shopping foi preso em flagrante (Reprodução/ Redes sociais)

Um homem foi preso em flagrante por importunação sexual em um shopping no Grande Recife, segundo a Polícia Civil.

De acordo com a Polícia Militar, o suspeito foi detido por populares e levado para a delegacia depois de tentar filmar um jovem de 16 anos dentro de um banheiro no Shopping Center Guararapes, em Jaboatão dos Guararapes.

Ainda confiorme a PM, equipes do 6º Batalhão foram acionadas, na segunda (27), para checar um caso de denúncia de importunação sexual no centro de compras.

Ao chegar ao local, a PM encontrou o adolescente e o pai em uma sala do shopping. No local, também estava o suspeito de importunação sexual., acompanhado por seguranças.

“Segundo relato da vítima, ao perceber a ação do suspeito, que tentava filmá-lo dentro do sanitário do estabelecimento comercial, correu e pediu socorro, momento em que o indivíduo foi detido por seguranças e por populares”, disse a PM.

Ainda segundo a Polícia Militar, os envolvidos foram levados para a Delegacia de Prazeres, onde “foram adotadas as medidas cabíveis”.

O que diz a Polícia Civil

A Polícia Civil disse que o caso foi registrado pela 2ª Delegacia de Crimes contra Criança e Adolescente de Jaboatão.

O homem de 43 anos foi flagrado por importunação sexual que vitimou um adolescente de 16 anos, dentro de um estabelecimento comercial.

O suspeito foi conduzido pela PMPE até a delegacia para os procedimentos legais, ficando à disposição da Justiça após audiência de custódia.



O que diz o shopping

Também por meio de nota, divulgada nesta terça (28), o Shopping Guararapes informou que registrou uma ocorrência feita por um adolescente de 16 anos, que relatou ter sido filmado sem consentimento por um indivíduo, dentro do banheiro.

Ao tomar conhecimento do relato, a segurança do shopping imediatamente acionou a Polícia Militar e o responsável legal pelo adolescente.

“O suspeito foi conduzido para a delegacia de polícia, que adotará as providências legais cabíveis em relação ao caso”, acrescentou.

Também na nota, o Shopping Guararapes disse que está à disposição para “colaborar integralmente com as autoridades competentes, reafirmando seu compromisso com a segurança de todos os seus clientes e colaboradores”.





