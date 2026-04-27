Recife apreende carro e multa motorista que descarregou entulhos na beira de um canal
O vídeo do flagrante foi postado na rede social da Prefeitura, que há dias anunciou serviço de coleta agendada de entulhos; o motorista teve o carro apreendido por 10 dias e pagará multa de R$ 1.800,00
Publicado: 27/04/2026 às 08:37
Motorista flagrado despejando entulho na beira de canal (REPRODUÇÃO/VÍDEO)
Um veículo utilitário branco, adesivado na porta, para em uma rua. Dois homens descem e começam a descarregar restos de um berço, entre outros entulhos, na beira de um canal.
É o que mostra um vídeo postado pela Prefeitura da Cidade do Recife (PCR) em rede social.
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“A ação foi interceptada por agentes da CTTU com apoio da Guarda Ambiental, resultando em apreensão do veículo por dez dias e multa de R$ 1.800”, relata a legenda da postagem da PCR.
O caso aconteceu na calçada da Rua Beberibe Rio, em Porto da Madeira, zona norte do Recife.
Na postagem, a Prefeitura lembra que “esse tipo de descarte irregular pode obstruir a rede de drenagem e causar alagamentos e prejuízos, prejudicando toda a população.”
A ação dos agentes da CTTU e da Guarda Ambiental aconteceu dias depois da Prefeitura anunciar um serviço gratuito de coleta domiciliar de móveis, entulhos e restos de reforma.
O agendamento do serviço pode ser feito via aplicativo Conecta Recife, na Carta de Serviços, ou acessando o site da coleta.