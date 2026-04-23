Grupo protesta no Viaduto Capitão Temudo, no Recife

Outra manifestação foi registrada na Rua Imperial, em Afogados, Zona Oeste da cidade

Protesto complicou o trânsito (Reprodução/Redes sociais)

Um protesto no Viaduto Capitão Temudo, no Centro do Recife, no sentido Boa Viagem, está complicando o trânsito nesta quinta-feira (23).

Outra manifestação foi registrada na Rua Imperial, em Afogados, Zona Oeste da cidade.

De acordo com relatos nas redes sociais, os atos seriam motivados por falta de energia elétrica na comunidade do Coque.