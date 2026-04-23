Vida Urbana
MANIFESTAÇÃO
Grupo protesta no Viaduto Capitão Temudo, no Recife
Outra manifestação foi registrada na Rua Imperial, em Afogados, Zona Oeste da cidade
Publicado: 23/04/2026 às 18:13
Protesto complicou o trânsito (Reprodução/Redes sociais)
Um protesto no Viaduto Capitão Temudo, no Centro do Recife, no sentido Boa Viagem, está complicando o trânsito nesta quinta-feira (23).
Outra manifestação foi registrada na Rua Imperial, em Afogados, Zona Oeste da cidade.
De acordo com relatos nas redes sociais, os atos seriam motivados por falta de energia elétrica na comunidade do Coque.
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