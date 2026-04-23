Vida Urbana
MANIFESTAÇÃO

Protestos complicam trânsito no Centro do Recife

Barricadas com fogo foram colocadas pelos manifestantes sob o viaduto

Diario de Pernambuco

Publicado: 23/04/2026 às 17:12

O Corpo de Bombeiros informou que enviou uma viatura para o local (Reprodução / @afogadosordinarioofc)

Protestos na tarde desta quinta-feira (23) têm causado complicações e lentidão no trânsito do Recife. Um deles fecha um trecho da Rua Imperial, em Afogados, na Zona Oeste. Outra manifestação ocorre na Ponte Governador Agamenon Magalhães, em Joana Bezerra, na área central.

Barricadas com fogo foram colocadas pelos manifestantes, deixando o trânsito ainda mais devagadar nas localidades.

O Corpo de Bombeiros informou que enviou uma viatura para o protesto na Rua Imperial. Não há informações sobre o que provocou as manifestações

 
 
 
Protesto , Recife , trânsito
