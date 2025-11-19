Hospital Regional do Agreste será ampliado com obra de R$ 133,3 milhões

Hospital Regional do Agreste (HRA) (Divulgação/SES-PE)

Foi publicado, nesta quarta-feira (19), o edital de licitação para a ampliação do Hospital Regional do Agreste (HRA), em Caruaru. A obra tem um aporte de R$ 133,3 milhões e irá construir um anexo que elevará a capacidade da unidade de 157 para 370 leitos.

O novo bloco do HRA incluirá ambulatório e laboratório, com a promessa de agilizar e humanizar o atendimento, reduzindo a necessidade de deslocamento para o Recife e Região Metropolitana.

O projeto foi elaborado pela Secretaria de Projetos Estratégicos (Sepe). “Esta é uma licitação emblemática para a melhoria da saúde pública de Pernambuco”, disse o secretário Rodrigo Ribeiro.

A execução ficará sob responsabilidade da Companhia Estadual de Obras e Habitação (Cehab), com prazo de 18 meses após a assinatura da ordem de serviço.

“Estamos melhorando e ampliando a rede hospitalar em todo estado. Esse investimento de R$ 133,3 milhões no Hospital Regional do Agreste é mais uma prova disso”, afirmou a governadora Raquel Lyra.



