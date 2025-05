Senac PE abre 93 vagas para cursos gratuitos na área de turismo

Iniciativa é uma parceria com o Ministério do Turismo. Aulas começam em junho

/Foto: Divulgação

O Senac Pernambuco, em parceria com o Ministério do Turismo, está oferecendo 93 vagas em cursos gratuitos de qualificação profissional na área de turismo. A iniciativa visa fortalecer a formação de trabalhadores do setor e ampliar as oportunidades para quem deseja atuar ou se aperfeiçoar nesse segmento estratégico da economia. As capacitações são na modalidade presencial e ocorrerão em cinco municípios do estado: Cabo de Santo Agostinho, Goiana, Garanhuns, Itamaracá e Tamandaré.

As inscrições estão abertas até o dia 16 de maio e devem ser feitas por meio do formulário disponível no link: https://docs.google.com/forms/d/1khPnb_DVm0QCVBnMwc9XY4Ljj4E0ZEiGiQ8vyu4hn3I/.

Os cursos são voltados para pessoas com renda familiar de até dois salários-mínimos per capita, garantindo o acesso gratuito a uma formação de qualidade, com foco no desenvolvimento de competências práticas e exigidas pelo mercado de trabalho.

A distribuição das vagas é a seguinte: 20 para o curso Técnicas de Recepção em Meios de Hospedagem no Cabo de Santo Agostinho, 20 para Camareira em Goiana, 20 para Condutor em Turismo em Garanhuns, 18 para Boas Práticas na Manipulação dos Alimentos em Itamaracá e 15 para o curso de Inglês Básico em Tamandaré. As aulas têm início previsto para o mês de junho, com carga horária variando entre 30 e 170 horas, a depender do curso escolhido.

No Cabo, as aulas serão realizadas no Shopping Costa Dourada, enquanto em Goiana serão na unidade local do Sesc. Já em Tamandaré, os encontros ocorrerão na Secretaria de Meio Ambiente e Turismo do município. Em Garanhuns, as aulas acontecem na unidade do próprio Senac, enquanto em Itamaracá serão realizadas no Barão Beach Bar e Restaurante.