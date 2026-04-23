Viaduto da BR-101, em Jaboatão, no Grande Recife, será interditado na noite desta terça (23)
Segundo o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), os serviços no viaduto da BR-101 devem ser concluídos na manhã desta sexta (24)
Publicado: 23/04/2026 às 10:11
Viaduto da BR-101, em Jaboatão, será interditado para obras (REPRODUÇÃO/GOOGLE STREET VIEW)
O viaduto da BR-101, no km 82, em Jaboatão dos Guararapes, no Grande Recife, terá o tráfego interrompido na noite desta terça-feira (23).
Conforme o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), a interdição do viaduto é “é necessária para a continuidade dos serviços de levantamento topográfico do viaduto e execução de manutenção da faixa de rolamento sobre a estrutura.”
A previsão é de que os serviços tenham duração de 10 horas.
O Dnit informa que o local estará devidamente sinalizado e contará com o apoio da Polícia Rodoviária Federal (PRF/PE) para orientação dos motoristas.