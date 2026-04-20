Elevador despenca do 7º andar e deixa mulher ferida em Boa Viagem, no Recife

Caso ocorreu na Galeria Santo Antônio e é o segundo em pouco mais de um mês; vítima foi socorrida pelo Samu após queda até o térreo

Mulher precisou ser atendida pelo Samu após elevador despencar (Foto: Reprodução/Instagram)

Uma mulher ficou ferida após um elevador despencar do 7º andar de um prédio comercial na tarde desta segunda-feira (20), no bairro de Boa Viagem, Zona Sul do Recife. O incidente ocorreu na Galeria Santo Antônio, edifício de 15 andares que abriga cerca de 240 lojas. Este é o segundo caso envolvendo o equipamento em pouco mais de um mês.

De acordo com informações preliminares, o elevador apresentou falha e desceu de forma brusca até o térreo. A vítima, que estava sozinha na cabine e não teve a identidade divulgada, recebeu os primeiros socorros de pessoas que estavam no local e, em seguida, foi atendida por equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Caso recente

Um episódio semelhante já havia sido registrado no dia 4 de março, quando o mesmo elevador apresentou problemas e deixou quatro mulheres feridas, entre elas, uma idosa e uma gestante. Na ocasião, o equipamento perdeu força enquanto subia em direção ao 11º andar e acabou descendo rapidamente até o térreo.

À época, as vítimas relataram que o elevador apresentava desnível em relação aos andares onde parava, o que indicava possível falha mecânica. O caso foi registrado pela Polícia Civil por meio da Delegacia de Boa Viagem, que deve apurar as circunstâncias do novo incidente.