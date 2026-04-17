Pichações atribuídas a facção proíbem roubos em cidade-símbolo dos Lençóis Maranhenses

Pichações seriam da facção Bonde dos 40, de origem no próprio estado do Maranhão

Pichação na entrada da cidade de Barreirinhas. (Foto: Maria Ribeiro/Cortesia)

Barreirinhas, cidade mais conhecida dos Lençóis Maranhenses, tem muros e fachadas marcados por pichações atribuídas à facção Bonde dos 40. As pichações, que são estratégias de criminosos para demarcar território, proíbem roubos na região e criticam a polícia.

As marcações são encontradas tanto na entrada da cidade quanto em áreas mais afastadas. "Proibido roubar" e "proibido roubar na quebrada" são algumas das mensagens expostas nos muros.

Um guia de turismo da cidade, em condição de anonimato, afirmou que as pichações têm sido utilizadas pelo Bonde dos 40, ou B40, como também é chamado, como forma de demarcar o território e intimidar a população. Ele, entretanto, disse que são raros os casos de violência na cidade, causados em geral por crimes de proximidade, sem relação com facção.

Já uma funcionária de uma hospedagem local disse que as pichações seriam de autoria de pequenos traficantes, não faccionados de fato, mas que usariam a estratégia para amedrontar a população. Há registro de pichações do Bonde dos 40 na cidade desde pelo menos 2021.

Disputa de facções

Segundo o relatório Cartografias da Violência na Amazônia, publicado anualmente pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP), o estado do Maranhão está sob disputa de facções tanto na Região Metropolitana de São Luís (RMS) quanto no restante dos estados.

O documento informa que, por muitos anos, o Bonde dos 40 era a facção que controlava a RMS, enquanto o Primeiro Comando do Maranhão (PCM) comandava no interior. A disputa entre as duas facções por territórios, somada à chegada do Comando Vermelho e do Primeiro Comando da Capital (PCC), provocou uma reorganização na forma de territorialização e de alianças, segundo o texto.

Em São Luís, também são encontradas pichações proibindo roubos na região. Segundo os pesquisadores, tais regras de conduta visam não atrair forças de segurança para o local, o que dificultaria a comercialização de drogas. "Além disso, essas mensagens espalhadas no bairro demonstram que o mesmo está sob controle da facção", diz o relatório.

Na capital, o Bonde dos 40 estaria, ainda, associado seu símbolo ao apelido pelo qual a cidade é conhecida: "Ilha do Amor". A interpretação de moradores é que a estratégia busca construir uma imagem mais positiva para a população.

A última edição do relatório, de 2025, aponta que, entre os estados que compõem a Amazônia Legal, Maranhão foi o único que apresentou aumento nas taxas de homicídio entre 2023 e 2024, com crescimento de 11,5%.

"O estado tem vivenciado uma intensa disputa territorial pelo controle do tráfico de drogas que envolve o Bonde dos 40, o CV e o PCC, o que impulsionou as taxas de violência letal em diferentes regiões", afirmam os pesquisadores.

A região dos Lençóis Maranhenses é formada por seis municípios: Barreirinhas, Humberto de Campos, Paulino Neves, Primeira Cruz, Santo Amaro do Maranhão e Tutoia. Barreirinhas é considerado um dos principais municípios turísticos do estado.

Resposta

Em nota, a Secretaria de Segurança Pública do Maranhão (SSP) informa que vem intensificando as ações de combate à criminalidade em todo o estado, com foco na desarticulação das organizações criminosas.

"Dentre as ações recentes, destaca-se a Operação Atlas, deflagrada nesta quinta-feira (16), cumprindo 56 ordens judiciais contra membros do Bonde dos 40 na Grande Ilha e outros municípios do estado, entre os quais Barreirinhas, sendo 37 mandados de prisão e 19 mandados de busca e apreensão, resultando em 26 prisões, além de apreensões de armas e outros materiais ilícitos", diz o texto.

A operação, acrescenta a pasta, é resultado de investigação que identificou um banco de dados estruturado da facção Bonde dos 40, com informações detalhadas sobre seus integrantes.

"Em abril deste ano, oito pessoas foram presas em flagrante durante uma operação da Polícia Militar em Barreirinhas. Os suspeitos - cinco homens e três mulheres - fazem parte de uma quadrilha envolvida em assaltos e estavam foragidos da Justiça", complementa a secretaria.

Também em Barreirinhas, em 2025, a Superintendência de Investigações Criminais (Seic) prendeu um líder de organização conhecido como Mustafá. Segundo a SSP, ele era ligado a uma organização criminosa do Rio de Janeiro.