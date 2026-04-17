Petrobrás abre 800 vagas para cursos gratuitos de qualificação profissional

Cursos gratuitos do Programa Autonomia e Renda Petrobras, em parceria com o SENAI-PE, são voltados para pessoas em situação de vulnerabilidade socioeconômica

Senai abriu vagas (Foto: Arquivo)

O Programa Autonomia e Renda Petrobras, uma parceria com o SENAI-PE, está com inscrições abertas para 800 vagas gratuitas em cursos de qualificação profissional voltados para qualificação profissional e ampliação de oportunidades para pessoas em situação de vulnerabilidade socioeconômica.

Mulheres, pessoas trans, indígenas, quilombolas, pretos e pardos, migrantes e refugiados e PCDs também são públicos prioritários do programa, que prevê a concessão de bolsas-auxílio de R$ 660,00 mensais aos participantes.

Mulheres com filhos de até 11 anos de idade completos recebem bolsa com valor de R$ 858,00.



As 800 vagas disponíveis em Pernambuco estão distribuídas em 40 turmas nas escolas de Santo Amaro, Areias, Cabo e Ipojuca para qualificações como auxiliar de encanador industrial, caldeireiro, instrumentista industrial, soldador no processo de eletrodo, auxiliar de construtor civil e montador de andaime.



A divisão de vagas por escola é a seguinte: Cabo (220), Ipojuca (400), Santo Amaro (160) e Areias (20).

Todos os cursos são presenciais e as inscrições são feitas no site do Programa ou presencialmente nas unidades que ofertam o curso escolhido pelo candidato.

Elas podem ser feitas até às 18h da próxima quinta-feira (23).