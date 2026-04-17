Caminhão tomba na BR-101 e deixa uma faixa interditada na descida do Viaduto Miguel Arraes, em Paulista

Motorista do caminhão, que transportava PVC e havia saído da Bahia com destino a Campina Grande, na Paraíba, perdeu controle do veículo na curva do Viaduto Miguel Arraes, na BR-101, em Paulista

Motorista do caminhão perdeu controle na curva do viaduto e tombou (DIVULGAÇÃO/PRF)

Um caminhão tombou no Viaduto Miguel Arraes, em Paulista, durante a madrugada desta sexta-feira (17). O acidente deixou uma faixa da pista.



Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o tombamento aconteceu às 4h15, na altura do km 51 da BR-101, sentido Abreu e Lima.



O motorista de um caminhão, que transportava PVC, perdeu o controle do veículo na curva do viaduto e tombou.



Ele teve ferimentos leves e não precisou ser socorrido, tendo realizado o teste do bafômetro com o resultado normal.



Uma faixa na descida do viaduto está bloqueada.



O caminhão havia saído da Bahia em direção a Campina Grande, na Paraíba.

