Primeiro dia da 27ª edição do Festival Virtuosi leva música erudita ao Bairro do Recife

Festival segue com concertos no Teatro de Santa Isabel e reúne artistas do Brasil e do exterior

Gabriele Leite se apresenta na abertura da 27ª edição do Virtuosi (Foto: Marina Torres/DP Foto)

A 27ª edição do Festival Virtuosi Rafael Garcia começou nesta quarta-feira (15) e já levou música erudita ao público no Centro do Recife. A abertura foi realizada ao ar livre, na Avenida Rio Branco, no Bairro do Recife, com apresentação da violonista paulista Gabriele Leite, marcando o início de quatro dias de programação gratuita.

"É uma honra estar aqui participando do Festival Virtuosi. Acho que é muito importante a gente estar pensando na música instrumental brasileira. Acho que é muito importante a gente estar sempre divulgando o trabalho de músicos novos. Então, poder tocar ao ar livre, com as pessoas passando e circulando, é uma das melhores coisas que poderiam acontecer hoje", destacou Gabriele.

A analista de suporte de sistema Kyssandra Silva, de 31 anos, estava fazendo um passeio de catamarã pelo Recife quando foi informada do evento e decidiu dar uma olhada. "É a primeira vez que vejo uma apresentação do Virtuosa. Eu já tinha visto posts, mas nunca tinha presenciado. Estou gostando porque estou aprendendo sobre música, e um evento como este ajuda a democratizar o acesso à música”, contou.

A aposentada Sônia Pereira, de 69 anos, também marcou presença no evento e disse ser uma amante da música. "A música nos impulsiona alegria, traz lembranças gostosas. Eleva muito a alma. A música cura, cura", afirmou.

Programação segue nos próximos dias

O evento segue até o sábado (18), reunindo artistas locais, nacionais e internacionais em diferentes espaços da cidade. A proposta do festival é ampliar o acesso à música clássica, com concertos que transitam entre o repertório tradicional e diálogos com a música popular, além de promover encontros entre músicos de diferentes gerações.

A partir desta quinta-feira (16), as apresentações passam a ocorrer no Teatro de Santa Isabel. A programação inclui nomes como o pianista português Vasco Dantas, o violista Rafaell Altino, a soprano Adriane Queiroz e a Orquestra Jovem de Pernambuco, sob regência de Nilson Galvão.

Na quinta-feira, às 19h30, Gabriele Leite retorna ao palco com um concerto baseado no álbum “Gunûncho”, que reúne obras de compositoras como Chiquinha Gonzaga, Lina Pires de Campos, Tania León e Thea Musgrave. Em seguida, ela se apresenta ao lado de Rafaell Altino na execução de “A História do Tango”, de Astor Piazzolla. Ainda na mesma noite, às 20h30, Altino divide o palco com Vasco Dantas em um recital de música de câmara com obras de César Franck e Sergei Rachmaninoff.

Na sexta-feira (17), a programação destaca o encontro entre Rafaell Altino e a pianista Ana Lucia Altino, que apresentam, às 19h30, um programa com as três Sonatas nº 1 de Brahms em versões adaptadas. Mais tarde, às 20h30, Vasco Dantas apresenta o recital “Fados, Folias e Outras Danças Portuguesas”, explorando conexões entre a tradição popular portuguesa e o repertório pianístico europeu.

O encerramento acontece no sábado (18), às 20h, com o concerto “Uma Noite na Ópera”, reunindo a Orquestra Jovem de Pernambuco e Adriane Queiroz. O programa inclui árias consagradas de compositores como Verdi, Bizet e Gimenez.

Além das apresentações, o festival também investe na formação de novos talentos. Três jovens músicos selecionados por convocatória nacional, a flautista pernambucana Sabrina dos Santos, o contrabaixista Matheus Cabral e a pianista baiana Alice Casado, abrem as noites no Teatro de Santa Isabel, acompanhados pelo pianista Luis Felipe Oliveira.

A programação inclui ainda masterclasses gratuitas de viola e canto, ministradas por Rafaell Altino e Adriane Queiroz, na Escola Técnica Estadual de Criatividade Musical, ampliando o acesso à formação artística e promovendo o intercâmbio entre profissionais e estudantes.