São João de Caruaru 2026: cachê milionário de Wesley Safadão vale o dobro do de João Gomes

Safadão liderou os cachês dos festejos juninos, em Pernambuco, em 2025, com R$ 6,16 milhões, conforme dado do Painel da Transparência do MPPE

Wesley Safadão (Kaio Cads)

O cantor Wesley Safadão terá o maior cachê para se apresentar no São João 2026 de Caruaru, no Agreste pernambucano, de acordo com as informações já publicadas no Diário Oficial do município até esta quarta (15).

Segundo os dados divulgados na publicação da prefeitura, o artista receberá R$ 1,5 milhão.

Ele vai receber R$ 400 mil a mais para o show, na comparação com o São João de Caruaru de 2025, quando fechou contrato de R$ 1,1 milhão.

Nos festejos de Caruaru, este ano, Safadão receberá mais do que Pablo, a voz Romântica, com cachê de R$ 765 mil, e do “Rei do Piseiro”, João Gomes, que fechou contrato por R$ 750 mil.

Histórico

Em 2025, Wesley Safadão liderou a lista de artistas mais bem, pagos do São João no estado, segundo o portal da transparência do Ministério Público de Pernambuco (MPPE).



Safadão chegou a receber por um show, no dia 26 de junho de 2025, a quantia de R$ 1,2 milhão, em Arcoverde, no Sertão.

Também se apresentou em Caruaru, dia 7, em Petrolina, dia 19, em Surubim, dia 21. Em cada município recebeu R$ 1,1 milhão.

Em Araripina, dia 27, o valor foi de R$ 1,11 milhão.

Para fechar a conta, a apresentação do do dia 22, que a prefeitura de Santa Cruz do Capibaribe pagou “apenas” R$ 550 mil.

No total, Wesley Safadão acumulou R$ 6,16 milhões nas festas juninas de Pernambuco, conforme dado do Painel da Transparência.