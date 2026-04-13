Pablo terá cachê de R$ 765 mil no São João de Caruaru e supera o de João Gomes
Valor do Cachê de Pablo, a Voz Romântica, foi divulgado no Diário oficial do município
Publicado: 13/04/2026 às 14:41
Cantor Pablo (Divilgação)
Mais cachês para artistas contratado para o São João de Caruaru, no Agreste, foram divulgados pela prefeitura.
A Fundação de Cultura publicou no Diário oficial de sexta (10), a autorização para o pagamento de R$ 765 mil para Pablo, a Voz Romântica.
O cachê do cantor supera o do “Rei do Piseiro”, João Gomes, que vai recebe R$ 750 mil.
Também foi autorização do pagamento de R$ 450 mil para Rey Vaqueiro.
Taty Girl vai receber R$ 400 mil para se apresentar durante o evento.
São João
A programação junina começou na sexta-feira (10) com o tradicional São João na Roça, circuito itinerante que leva shows, quadrilhas e manifestações da cultura popular a 13 comunidades da zona rural do município.
A abertura do circuito aconteceu na comunidade de Lajes, com apresentações de Amazan, Mel com Terra, Banda Forró Quentão, Molecodrilha e Batalhão de Bacamarteiros 139.
Ao todo, o São João da Roça irá reunir 65 atrações regionais, entre cantores, bandas de forró, batalhões de bacamarteiros, bandas de pífanos e quadrilhas juninas. O circuito itinerante acontece nos finais de semana, até 23 de maio, funcionando como uma espécie de prévia da festa principal da cidade.