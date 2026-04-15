PF deflagra operação contra tráfico de drogas e lavagem de dinheiro em Caruaru e outras 3 cidades

Operação Metamorfo da PF entrou na sua terceira fase com cumprimento de ordens judiciais e mandados de busca e apreensão em Caruaru e outras três cidades de Alagoas e da Paraíba

Policiais federais deram prosseguimento à Operação Metamorfo (DIVULGAÇÃO/PF)

A Polícia Federal deflagrou, nesta quarta-feira (15), mais uma fase da Operação Metamorfo, cumprindo 17 ordens judiciais de sequestro de bens imóveis e quatro de busca e apreensão, em Caruaru, Arapiraca e Igaci, em Alagoas, e João Pessoa.

A operação, que entrou na sua terceira fase, tem o objetivo de reprimir organização criminosa voltada ao tráfico de entorpecentes e à prática de lavagem de dinheiro.

A primeira fase da operação foi deflagrada no final de abril do ano passado. Os policiais federais cumpriram mandados de prisão temporária e de busca e apreensão em Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Paraíba, Rio Grande do Norte e São Paulo.

Em meados de novembro, a Metamorfo entrou na segunda fase com o cumprimento de 13 mandados de prisão preventiva e 11 de busca e apreensão, desta vez, apenas em Pernambuco, Alagoas e Rio Grande do Norte.

